Fase concitata per il futuro nerazzurro, con tanti nomi che si stanno susseguendo in queste ultime ore. Tra questi c’è anche un possibile ritorno di fiamma per la difesa: si tratta di Merih Demiral, per il quale sono stati riavviati i contatti con l’Atalanta.

Secondo La Gazzetta dello Sport, le due società, tra le quali c’è un ottimo rapporto, si sarebbero incontrate in segreto per capire come impostare il passaggio all’Inter. La formula gradita dai nerazzurri sarebbe un prestito secco.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter vuole consegnare una rosa abbastanza completa a Simone Inzaghi per il raduno del 10 luglio. Demiral potrebbe essere un’operazione in questo senso: un’aggiunta in grado di rimpolpare il reparto difensivo e capace, comunque, di garantire un buon rendimento, al netto di qualche dubbio sulla sua condizione fisica. Gasperini lo ha utilizzato poco nella seconda parte di stagione e, pertanto, ci sono margini per un accordo in tempi brevi.