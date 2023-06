Raoul Bellanova, attualmente impegnato nell’Europeo U-21 con l’Italia, tornerà al Cagliari al termine del prestito con l’Inter. I nerazzurri non vogliono pagare il riscatto, ma sperano di trovare una soluzione per riavere l’esterno anche la prossima stagione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rapporti tra Inter e Cagliari sono buoni, ma il vero ostacolo è la concorrenza, disposta a offrire ai sardi la cifra richiesta (circa 7 milioni di euro), con i nerazzurri, invece, pronti a mettere sul piatto alcune contropartite tecniche.

Dal canto suo, Bellanova spera nel rilancio dell’Inter, anche se non sarebbe dispiaciuto dall’idea di trovare un club in Serie A in grado di concedergli più minuti.

L’opinione di Passione Inter

Bellanova ha mostrato segnali di crescita nell’ultima parte della stagione e il prossimo potrebbe essere un anno importante per lui. D’altra parte, l’Inter non può permettersi un investimento troppo oneroso, anche se, a livello strettamente numerico, in caso di mancato arrivo dell’esterno italiano servirà comunque un acquisto sulla fascia destra.