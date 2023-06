La cessione di Marcelo Brozovic è la chiave dell’Inter per arrivare a Davide Frattesi prima della concorrenza. E ce n’è tanta: Roma, ora un po’ più indietro, Juventus e il Milan inseritosi negli ultimi giorni. I nerazzurri hanno un accordo di massima da tempo, ma devono accelerare.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che afferma come il desiderio del club interista sia cedere Brozovic in Arabia Saudita entro domenica, per anticipare così i rossoneri, impegnati a finalizzare il trasferimento di Tonali. Una questione di tempo, dunque, con Frattesi che attende di capire quale sarà il futuro che il destino gli regalerà da questo poker di mercato.

L’opinione di Passione Inter

L’acquisto di Frattesi è totalmente dipendente dalla cessione di Brozovic. Questo scenario è chiaro da parecchio tempo, ma l’inserimento del Milan rischia di mettere ulteriore fretta all’Inter per evitare di farsi soffiare un giocatore che sembrava a un passo. I nerazzurri hanno le carte in tavola per battere la concorrenza (intesa con giocatore e Sassuolo), ma devono giocare con rapidità la mano decisiva.