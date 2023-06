La difesa è uno dei reparti sui quali l’Inter è intenzionata a investire di più, visti anche l’addio di Skriniar e quello molto probabile di D’Ambrosio. I nerazzurri hanno individuato un profilo di esperienza e grande versatilità: Cesar Azpilicueta.

Lo riporta Sky Sport, che sottolinea come il capitano del Chelsea abbia ancora un anno di contratto con i Blues e che, pertanto, dovrebbe liberarsi prima di poter approdare a Milano e vestire la maglia nerazzurra. Azpilicueta compirà 34 anni ad agosto e in questa stagione ha collezionato 32 presente in tutte le competizioni.

L’opinione di Passione Inter

Azpilicueta sarebbe un altro innesto di esperienza per l’Inter, che non aiuterebbe il ringiovanimento della rosa, ma che potrebbe comunque rivelarsi molto utile per diversi motivi. Il primo è la grande esperienza internazionale del giocatore; il secondo è la sua duttilità tattica che gli permette di essere schierabile sia come centrale della difesa a 3, sia come esterno a tutta fascia.