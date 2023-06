AGGIORNAMENTO ORE 19.15 – Colpo di scena Lukaku: secondo La Gazzetta dello Sport l’attaccante belga avrebbe detto ‘no’ anche alla seconda proposta arrivata dagli emissari della Saudi Pro League, rifiutando un ricchissimo accordo da 30 milioni di euro all’anno per tre stagioni. E non solo: nella sua testa ci sarebbe solo l’Inter, dunque anche l’intenzione di non ascoltare le proposte del Milan. La volontà del calciatore è chiara e l’ha ribadita anche al Chelsea che gli aveva fatto presente che la prima proposta interista non era accettabile. Lukaku ha fatto un’altra mossa forte verso l’Inter, ora spetta al club nerazzurro.

ORE 17.30 Non è una semplice voce. Il Milan, da capire se in maniera concreta o meno, si sta informando sulla situazione di Romelu Lukaku. Ma non solo. La Gazzetta dello Sport racconta che anche l’Arabia Saudita, dopo il primo no del belga, non si arrende e l’Al Hilal che ha appena preso Koulibaly sta pressando con una nuova offerta molto elevata per convincere Big Rom. Da capire se Lukaku dirà di nuovo no, mantenendo fede alla volontà di rimanere in Europa e soprattutto all’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Tentativo rossonero confermato, così come l’insistenza saudita con i rapporti con il Chelsea che stanno spingendo i Blues a forzare la mano in direzione Arabia Saudita. Al momento all’Inter permane tiepido ottimismo circa la possibilità di trattenere Lukaku, anche per via dei rapporti tra l’agenzia Roc Nations e il proprietario dei Blues.