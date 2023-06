Era nell’aria, ora è ufficiale. Edin Dzeko ha accettato la proposta del Fenerbahce che poco fa ha annunciato tramite i propri canali l’ingaggio dell’attaccante bosniaco che lascia l’Inter a parametro zero (che risparmierà circa 10 milioni di euro a bilancio). Contratto biennale per il Cigno, presentato con un breve video in cui si mostra ai nuovi tifosi… cantando.