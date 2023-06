Il Milan va su Lukaku? Allora l’Inter punta all’ingaggio di Thuram. Questo è il duello di mercato serratissimo che infiamma già il clima derby per la prossima stagione. I nerazzurri non hanno gradito l’inserimento rossonero per l’attaccante belga.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che racconta come il club interista abbia riacceso l’interesse per Thuram, vecchio pallino di mercato, cercato a lungo in passato (era a un passo nell’estate 2021 e in trattativa lo scorso gennaio).

La pista si era un po’ raffreddata negli ultimi mesi, con il Milan che, invece, ha accelerato dopo l’addio di Maldini. Ora, però, l’interesse dell’Inter sembra aver ripreso vigore e tutto è apparecchiato per un infuocato derby di mercato. Si defila, invece, il Paris Saint-Germain, che avrebbe puntato con forza sul francese in caso di arrivo di Nagelsmann sulla panchina, grande stimatore di Thuram.

L’opinione di Passione Inter

Al di là dell’azione di disturbo nei confronti del Milan, il cui atteggiamento non deve essere di certo piaciuto in casa nerazzurra, Thuram rimane un profilo che ha sempre intrigato i dirigenti dell’Inter. Con la situazione Lukaku che sembra complicarsi, visto anche l’atteggiamento di chiusura del Chelsea, il francese potrebbe rivelarsi un acquisto di grande valore, considerando anche il fatto che verrebbe ingaggiato a parametro zero. Tuttavia, bisogna vincere un altro derby.