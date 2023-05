1 di 4

Duttilità, esperienza, mentalità vincente. Si può riassumere con queste tre parole la carriera di Nacho Fernandez, 33enne difensore del Real Madrid finito sul taccuino degli obiettivi di Marotta e Ausilio. Oltre alla situazione contrattuale favorevole (è in scadenza a fine giugno), ecco perché l’Inter si è interessata a un profilo del genere.

MADRIDISTA (E VINCENTE) DA UNA VITA

Nacho nasce a Madrid il 18 gennaio del 1990. Entra nella cantera del Real a soli 11 anni: da lì non lascia più la maglia blanca. Già, perché dopo aver militato fino al 2009 nelle giovanili, prima passa al Castilla (la formazione B del club) e poi, definitivamente nel 2012, in prima squadra. Senza mai essere stato un titolare fisso, sono ormai dieci stagioni che il difensore spagnolo occupa un posto importante nella rosa delle Merengues: rincalzo prezioso, versatile e impiegabile in ogni ruolo della retroguardia, simbolo del Madridismo e riferimento di rilievo nello spogliatoio. Ha un DNA da vincente, il palmares parla da solo: 5 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 3 campionati spagnoli, 2 Coppe del Re e 4 Supercoppe spagnole. A cui si aggiungono 318 presenze con il Real e 23 con la Spagna. Un curriculum davvero invidiabile.