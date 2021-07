Un addio da talismano?

Verso l'addio del team manager di Mourinho, Conte e Mancini (in Nazionale)

Pare brutto buttarla sempre sul decisivo, ma a metà luglio è naturale che qualsiasi scelta si faccia vada a influenzare quelli che potrebbero essere gli sviluppi di una stagione intera, al di là di quello che sarà il contributo individuale che ciascuno darà nel corso dell'annata sulla lunga distanza: e l'addio (probabile) di Oriali all'Inter potrebbe suonare come qualcosa del genere, ovverosia come l'addio di uno che con Mourinho ha vinto, che con Conte ha vinto e che con Mancini - in Nazionale - ha pure vinto, e questo dopo aver vinto (durante la sua vita da mediano) i Mondiali dell'82 e qualche altro titolo con la maglia dell'Inter, una sorta di amuleto che però non porta fortuna, bensì carisma, esperienza, valori aggiunti quanto basta e insomma tutto quello che serva a uno spogliatoio per raggiungere la strada verso l'agognato successo.