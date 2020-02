PUNTO PRIMAVERA – L’Inter torna alla vittoria dopo un inizio di 2020 difficile: Mulattieri è sempre decisivo!

Appuntamento settimanale con la rubrica settimanale di Passioneinter.com focalizzata sull’Inter Primavera.

Torna finalmente la vittoria l’Inter Primavera di Armando Madonna. Dopo un inizio del 2020 difficilissimo, con una sola vittoria conquistata in 5 partite, i nerazzurri ritrovano la prestazione e la vittoria allo stadio Gino Bozzi di Firenze.

PERSY E MULATTIERI PER LA RIMONTA – Tutto sembrava andare – nuovamente – per il verso sbagliato: al 10′ infatti l’Inter è sotto nel punteggio grazie alla rete della Fiorentina firmata da Koffi. I nerazzurri sembrano abbastanza scossi dall’inizio di gara dei toscani e faticano a reagire. I padroni del campo sono ancora infatti i ragazzi di mister Bigica. Nel secondo tempo però l’Inter entra in campo con occhi totalmente diversi e si fionda subito alla ricerca del pareggio: prima il gol annullato a Fonseca, poi due occasioni sui piedi di Mulattieri. Alla fine l’1-1 arriva grazie alla rete di mancino siglata da Persyn. All’80’ poi è sempre Mulattieri a rendersi pericoloso, ma questa volta il gol arriva ed è quello del vantaggio: sponda di Moretti e rete del numero 9. L’Inter così torna a Milano con 3 punti ed aspetta ora il Napoli.

IL MIGLIORE IN CAMPO – Ancora una volta l’Inter si aggrappa a Samuele Mulattieri. L’attaccante nerazzurro è ancora una volta il migliore in campo nella vittoria dei ragazzi di Madonna sul campo della Fiorentina. Il numero 9 segna la rete del vantaggio ma non solo: per tutta la gara è il più pericoloso, come d’altronde sta già succedendo dall’inizio del 2020. Nonostante infatti i pessimi risultati dell’Inter, Mulattieri è sempre stato l’ultimo ad arrendersi e il giocatore a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Sono 9 ora le reti stagionali.

PROSSIMO TURNO – Sabato alle 13:00 l’Inter ospiterà il Napoli penultimo in classifica.

CLASSIFICA-

Atalanta 42 Cagliari 38 Inter 31 Juventus 30 Roma 27 Genoa 24 Sampdoria 24 Sassuolo 23 Empoli 23 Torino 21 Lazio 20 Bologna 19 Fiorentina 18 Pescara 15 Napoli 12 ChievoVerona 12



