Da cosa deve ripartire l’Inter dopo il Mondiale

Il Mondiale per Club dell’Inter si è concluso con una delusione per l’eliminazione, probabilmente giunta con troppo anticipo, per mano di un’avversaria alla portata come il Fluminense. Dopo i trofei mancati in questa stagione con Simone Inzaghi in panchina c’è un po’ di amarezza nella tifoseria nerazzurra anche per questo torneo.

La società però ha ribadito grande fiducia e convinzione nel nuovo progetto targato Cristian Chivu. Nel corso di questa sessione di mercato, l’obiettivo è quello di abbassare l’età media della rosa e di ripartire con giocatori meno esperti ma più futuribili di quelli visti con la maglia nerazzurra nelle ultime stagioni.

La scelta di un tecnico come Chivu va proprio in questa direzione: l’Inter l’anno prossimo avrà modo di puntare con forza su tanti talenti giovani come Pio Esposito, Bonny, Sucic e forse anche Valentin Carboni (se rimane) oppure un obiettivo di mercato come Leoni. Sono tanti i ragazzi futuribili nell’organico nerazzurro e da qui deve ripartire tutta l’Inter.