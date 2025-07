TUTTI i rinforzi che servono all’Inter dopo il Mondiale

La delusione dei tifosi dell’Inter per il finale di stagione è stata molta: prima la vittoria dello Scudetto del Napoli per un solo punto, poi la finale di Champions League persa col PSG e ora anche il Mondiale per Club che alcuni speravano potesse regalare più soddisfazioni viste le avversarie abbordabili almeno fino ai quarti.

Dal nuovo torneo della FIFA, l’Inter invece è uscita agli ottavi per mano del Fluminense. Queste difficoltà che i nerazzurri hanno trovato nel Mondiale mettono in luce alcune esigenze di mercato. In attesa dell’ufficialità del colpo Bonny, che potrebbe completare l’attacco (al netto di altre uscite), servono innesti in altri reparti.

I rinforzi che Marotta e Ausilio devono mettere a disposizione di Chivu nel corso dell’estate dovrebbero essere ancora almeno 3 o 4. Sicuramente a questa Inter farebbe comodo almeno un nuovo difensore centrale (se non forse addirittura forse due), in regia è previsto un nuovo arrivo dopo il caso Calhanoglu e poi anche sugli esterni potrebbe esserci una novità.