Tutti sul gioiello dell’Inter: c’è l’ASSALTO dalla Serie A

Oltre alle diverse trattative che l’Inter sta portando avanti per quanto riguarda il mercato in entrata con obiettivi ben precisi per rinforzare la rosa, va affrontato anche il tema delle cessioni. Sul fronte delle possibili uscite i dirigenti nerazzurri devono infatti fare i conti le richieste per i gioielli migliori della squadra.

Ci sono infatti delle richieste dall’estero ma anche da club di Serie A per un giovane talento di proprietà dell’Inter. Si tratta di Valentin Carboni che è tornato in campo in occasione del Mondiale per Club, dopo che era rimasto fermo per tanti mesi a causa di un brutto infortunio con la rottura del crociato mentre era al Marsiglia.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’argentino dell’Inter sarebbe stato richiesto anche dal Genoa che però aprirebbe la trattativa solo sulla base di un prestito. La dirigenza nerazzurra riflette su quale strada prendere per il suo talento del 2005 che si è messo in mostra al Mondiale e molto dipenderà dai piani di Chivu per lui.