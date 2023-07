Slot extracomunitari per il mercato: la situazione aggiornata dell’Inter

Con l’Inter che sta continuando a trattare tanti profili sul mercato tra cui giocatori come Trubin e Taremi (ma non solo) accostati al club nerazzurro ma non in possesso di passaporto comunitario, attenzione agli slot extracomunitari a disposizione secondo quanto stabilito dal regolamento della Lega Serie A per la costruzione della rosa.

Partiamo dal regolamento, dove le squadre vengono divise in tre gruppi:

Squadre che alla fine della stagione scorsa avevano più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo; Squadre che ne avevano due; Squadre che ne avevano meno di due.

Sulla base di questo:

“ Le squadre con più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo alla fine dell’annata sportiva 2022/23 possono prenderne nell’arco della stagione 2023/24 un massimo di altri due provenienti dall’estero a patto che: uno abbia presenziato , in campo o in panchina, ad almeno 5 partite nella sua nazionale di categoria (maggiore, Under 21, ecc… a seconda dell’età) o almeno a 2 match nella sua nazionale di categoria nell’ultimo anno; l’altro senza vincoli di presenze in nazionale ma con l’obbligo di essere tesserato al posto di un altro extracomunitario in uscita ;

un massimo di altri due provenienti dall’estero a patto che: , in campo o in panchina, ad (maggiore, Under 21, ecc… a seconda dell’età) o almeno a 2 match nella sua nazionale di categoria nell’ultimo anno; ma con l’obbligo di essere tesserato ; Le squadre con due giocatori extracomunitari alla fine della scorsa stagione possono prenderne altri due a condizioni simili alle precedenti, con l’unica variazione che per l’extracomunitario acquistabile “senza sostituzione” non è richiesta alcuna condizione legata alle presenze in nazionale;

possono prenderne altri due a condizioni simili alle precedenti, con l’unica variazione che per l’extracomunitario acquistabile “senza sostituzione” non è richiesta alcuna condizione legata alle presenze in nazionale; Le squadre con 0 o 1 giocatori extracomunitari alla fine della scorsa stagione possono acquistare senza alcuna condizione tanti extracomunitari quanti ne servono per arrivare al numero massimo di tre (quindi tre per chi non ne aveva nessuno, due per chi ne aveva uno)”.

È possibile tesserare giocatori extracomunitari provenienti dalla Serie A senza limitazioni.

L’Inter rientra nella prima categoria, avendo chiuso la scorsa stagione con 6 calciatori extracomunitari in rosa secondo il sito della Lega Serie A. Avendo svincolato Dalbert (e poi Dzeko), la società nerazzurra può ora acquistare due giocatori extracomunitari dall’estero, di cui uno con il vincolo di presenze in Nazionale, oltre ai giocatori extracomunitari già in Italia (come Cuadrado) senza alcun limite.

Extracomunitari attualmente in rosa: Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Brazao, Stankovic;

Extracomunitari venduti: Dalbert (svincolato), Dzeko (svincolato)

Extracomunitari in sostituzione: 1 tesserabile

Extracomunitari con vincolo presenze Nazionale: 1 tesserabile