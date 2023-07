L’incontro tra l’Inter e l’entourage di Alvaro Morata ha prodotto ottimismo in casa nerazzurra per quello che potrebbe essere il primo colpo interista in attacco dopo aver chiuso i rapporti con Romelu Lukaku. Secondo quanto riferisce As l’Inter si è portata in vantaggio per l’attaccante spagnolo e a differenza della Roma che lavorava sulla base del prestito con obbligo di riscatto è pronta ad acquistare a titolo definitivo il calciatore. Non solo, secondo lo stesso quotidiano gli uomini mercato interisti sarebbero disposti a superare i 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, avvicinandosi ai 21 milioni di euro richiesti dall’Atletico Madrid. Ora l’intenzione è quella di accelerare per raggiungere l’intesa coi Colchoneros, mentre col giocatore non ci sarebbero problemi.

Dall’altro l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio invita comunque a tenere d’occhio le alternative. Folarin Balogun dell’Arsenal e Beto dell’Udinese sarebbero i primi due nomi sempre vivi. Mehdi Taremi del Porto invece al momento appare più defilato.

L’opinione di Passione Inter

Del possibile ingaggio di Morata abbiamo parlato in maniera approfondita in questa analisi che trovi qui.