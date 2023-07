Con André Onana partito in direzione Manchester, l’Inter accelera per mettere a disposizione di Simone Inzaghi il primo profilo individuato per sostituire il camerunese. Nonostante le resistenze del Bayern Monaco che deve fare i conti con le condizioni di Manuel Neuer non ancora pronto a rientrare, la dirigenza interista ha accelerato su Yann Sommer e potrebbe pagare la clausola da circa 6 milioni di euro per lo svizzero. Tant’è che non è stato neanche convocato per l’amichevole del Bayern Monaco in programma oggi. Ulteriore indizio di una chiusura imminente?