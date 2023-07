Primo test ad Appiano Gentile, allenamento congiunto per l’Inter di Simone Inzaghi con il Lugano che come ormai da tradizione apre l’estate interista. Al termine dei primi 45 minuti di gioco l’Inter è in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Fabbian al 15′ e Sensi al 40′.

Il vantaggio nerazzurro al 15′: bella iniziativa personale di Bisseck, con dribbling e inserimento in area. Sul suggerimento al centro, dopo un rimpallo, la conclusione al volo di Giovanni Fabbian: il suo destro firma il primo gol del pre-campionato nerazzurro.

Al 40′ il raddoppio, direttamente su calcio di punizione: traiettoria spettacolare di Stefano Sensi, che a giro infila il pallone all’incrocio, dopo un bacio alla traversa.

A 5 minuti dal fischio conclusivo Sebastiano Esposito fissa il 3-0 finale: un destro bello, preciso e potente. Un gol che, assieme all’errore sottomisura di Celar, chiudono la prima uscita stagionale della squadra di Inzaghi.

INTER-LUGANO 3-0 | Marcatori: 15′ Fabbian (I), 40′ Sensi (I), 85′ Esposito (I)

INTER (3-5-2): 35 F. Stankovic (12 Di Gennaro 64′); 31 Bisseck (45 Guercio 68′), 6 De Vrij (50 A. Stankovic 68′), 47 Fontanarosa (44 Stabile 68′); 19 Lazaro (51 Martini 68′), 14 Fabbian (43 Kamaté 68′), 5 Sensi (34 Agoumé 64′), 22 Mkhitaryan (41 Akinsanmiro 64′), 49 Pelamatti (52 Di Maggio 68′); 10 Lautaro (30 Esposito 59′), 11 Correa (40 Salcedo 59′). A disposizione: 42 Curatolo, 46 Stante, 48 Matjaz. Allenatore: Simone Inzaghi.



LUGANO (4-3-3): 13 Berbic (90 Deana 46′); 34 Arigoni (6 Espinoza 46′), 4 Hajrizi (21 Cimignani 46′), 5 Hajdari (44 Pizzagalli 83′), 23 Valenzuela (24 Nkama 59′); 25 Bislimi (29 Belhadj 67′), 16 Grgic (46 Maslarov 83′), 10 Bottani (14 Sabbatini 46′); 11 Steffen (47 Amoura 59′), 19 Vladi (9 Celar 46′), 31 Aliseda (27 Babic 59′). Allenatore: Mattia Croci Torti.