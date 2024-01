Accordo Juventus-Lille per Djalò: l’Inter adesso ha una sola chance

Novità dell’ultim’ora dal mercato sul fronte Tiago Djalò. Il centrale portoghese, seguito dall’Inter da oltre un anno come obiettivo a parametro zero per la prossima estate, potrebbe cambiare subito maglia. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, la Juventus – che nelle ultime settimane si era inserita sul portoghese – avrebbe raggiunto un’intesa con il Lille.

L’accordo prevede ovviamente il trasferimento immediato del difensore sulla base di un’offerta bianconera da 3,5 milioni di euro. Formula accettata dal Lille che preferirebbe monetizzare adesso la cessione di Djalò per evitare di tenerlo in panchina per i prossimi sei mesi e perderlo a zero in estate.

L’Inter, che più volte ha ribadito di non voler partecipare ad alcuna asta per il centrale portoghese, ha nelle sue mani a questo punto una sola possibilità. Djalò dovrà infatti decidere nelle prossime ore se trasferirsi subito alla Juventus, o se aspettare la prossima estate per far fede all’intesa raggiunta da tempo con i nerazzurri per l’ingaggio a zero.

Il portoghese non ha ancora dato una risposta, anche se lo scenario già prospettato nei suoi confronti da parte del Lille di dover trascorrere in panchina anche la seconda parte di stagione, realisticamente lo avvicina sempre di più alla maglia bianconera.