Il regolamento smentisce la FAKE NEWS sul rigore in Inter-Verona

La vittoria per 2-1 dell’Inter sul Verona ha infiammato i social con i soliti noti che, rimasti scottati dal gol di Frattesi, stanno passando al setaccio ogni immagine dell’incontro alla ricerca di polemiche per scatenare il caos. Tra le varie ricostruzioni fantasiose, sta circolando una foto con Yann Sommer che, al momento della battuta del rigore da parte di Henry, si stacca di pochissimi centimetri dalla linea di porta. Comportamento che, a detta dei sopracitati, doveva portare alla ribattuta del calcio di rigore.

In realtà il regolamento smaschera, come sempre, questi tentativi di mistificazione. Se il calcio di rigore non viene trasformato e il portiere che ha commesso l’infrazione non para il tiro, dice il regolamento, “il calcio di rigore non si ripete (a meno di un chiaro impatto su colui che calcia)”.