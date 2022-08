Mercato – Il Chelsea blocca Chalobah: Acerbi a un passo dall’Inter

La ricerca del difensore Inter si sta per concludere. Francesco Acerbi è a un passo dal diventare nerazzurro. Nelle ultime ore, l'arrivo di Fofana al Chelsea aveva illuso diversi tifosi che il nome di Chalobah potesse diventare più concreto: ma così non è. Secondo Gianluca Di Marzio, il Chelsea non è convinto di lasciare andare il via giovane difensore inglese e ne ha bloccato la cessione. Tanto che, nella partita oggi contro il Leicester, Chalobah è stato schierato titolare da Tuchel, a dimostrazione del fatto che il classe 1999 è pienamente al centro.