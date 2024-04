Acerbi sotto osservazione: futuro in bilico all’Inter

Travolto dalle polemiche per il coinvolgimento nel caso Juan Jesus, dal quale è uscito ufficialmente assolto da ogni accusa dopo la sentenza del giudice sportivo, Francesco Acerbi sembra aver decisamente risentito il colpo. Le ultime prestazioni del difensore interista, infatti, non sono state all’altezza dell’ultimo anno e mezzo disputato in maglia nerazzurra.

Il suo futuro, anche a causa di una gestione poco attenta avuta intorno al caso Juan Jesus, è così tornato in bilico. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, su Acerbi sono in corso da parte del club delle riflessioni.

Ogni valutazione, però, è stata rinviata al termine del campionato quando si deciderà se puntare ancora sul difensore ex Lazio, oppure se virare su altre opportunità come quella spuntata nelle scorse ore e legata a Nicolas Valentini del Boca Juniors.