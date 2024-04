Inter-Valentini, nuove conferme: può arrivare subito a Milano

Eccola la tanto attesa opportunità di mercato che l’Inter stava proprio cercando per la sua difesa. Dopo Mario Hermoso, altro profilo assai gradito ai nerazzurri ma sul quale gravita tanta concorrenza, il grande nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri è quello di Nicolas Valentini.

Fresco di prima convocazione con la Nazionale Argentina, il difensore è in rotta con il Boca Juniors. Dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto per la pretese di alcuni pagamenti del passato, il calciatore è stato messo fuori rosa dal club in occasione del match di oggi contro il Godoy Cruz.

Nonostante la scadenza del contratto il prossimo dicembre, la strategia della società argentina sembra essere chiara: senza firma sul nuovo accordo, come scritto dal Corriere dello Sport questa mattina, Valentini potrà partire già in estate ad un prezzo per forza di cose molto basso.

Uno scenario che favorisce l’inserimento dell’Inter, sulle tracce del classe 2001 da oltre un anno. A Simone Inzaghi un centrale mancino con le sue caratteristiche, da utilizzare sia in mezzo alla difesa che da braccetto, non può che tornare utile in una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti.

Un’opportunità di mercato che, a prescindere dai ragionamenti che verranno fatti su Acerbi, verrà valutata attentamente dal club nerazzurro.