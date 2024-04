Inter, nasce il PATTO scudetto: i TRE obiettivi dello spogliatoio

Nella settimana che può portare aritmeticamente al ventesimo Scudetto della storia dell’Inter, all’interno dello spogliatoio nerazzurro è stato stipulato a tutti gli effetti un patto in tre punti. Dinnanzi alla possibilità di poter trionfare nel derby, tutti ad Appiano Gentile coltivano la speranza di poter festeggiare il titolo lunedì prossimo.

Un’eventuale passo falso contro il Milan non sarebbe chiaramente una tragedia, ma a questo punto della stagione la possibilità di conquistare il trofeo della seconda stella davanti ai cugini rossoneri stuzzica non poco la fantasia degli interisti. Da qui, ecco che sono nati i tre punti nel manuale della settimana pre-derby in casa Inter.

Il primo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, riguarda la preparazione del match: testa e gambe in questa settimana dovranno essere rivolte solamente alla sfida contro il Milan. Rispetto ai rossoneri, l’Inter arriverà all’appuntamento con più energie avendo tutta la settimana a disposizione per preparare il derby: un vantaggio, questo, che dovrà sfruttare a proprio favore.

Il secondo riguarda la comunicazione. Il club nerazzurro ha deciso di arrivare a questa gara senza troppi proclami, facendo prevalere un profilo basso. Non è un caso se nessuno nelle ultime settimane ha pubblicamente sottolineato quanto importante sarebbe vincere questo scudetto proprio davanti al Milan. Privatamente, invece, i discorsi sono di tutt’altro calibro.

Infine, l’ultimo punto fa riferimento ai festeggiamenti. Che arrivi nel derby o dopo, questo Scudetto verrà celebrato dall’Inter senza alcuna polemica, contrariamente a quanto fatto dal Milan nel 2022. Il club nerazzurro vuole ridurre al minimo esagerazioni e provocazioni, una linea condivisa anche dagli stessi calciatori il cui obiettivo è quello di godersi il meritato titolo insieme ai propri tifosi.