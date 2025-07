Chi dirà ADDIO all’Inter dopo il Mondiale per Club

L’estenuante stagione dell’Inter si è ufficialmente conclusa. La sconfitta agli ottavi del Mondiale per Club non era il finale sperato, ma ora i nerazzurri devono subito voltare pagina. Nelle prossime settimane sono attesi cambiamenti importanti in casa nerazzurra, con anche qualche addio pesante.

In generale, saranno diversi i giocatori attualmente in rosa destinati a lasciare l’Inter in queste settimane. Sicuramente Sebastiano Esposito sembra essere uno di questi (mentre il fratello Pio viaggia verso la riconferma): verrà ceduto a titolo definitivo. In partenza anche Valentin Carboni, per il quale si cerca una destinazione in prestito.

Verso l’addio anche Mehdi Taremi e Tajon Buchanan, entrambi molto deludenti nella loro avventura all’Inter. Per entrambi, però, andrà trovata una sistemazione soddisfacente, cosa che non sembra facilissima soprattutto per l’iraniano.

Tante valutazioni da fare, invece, per quanto riguarda il centrocampo: il caso Hakan Calhanoglu sta esplodendo proprio in queste ore, ma ancora non c’è una vera offerta del Galatasaray. Concreto, invece, sembra essere il tentativo dell’Atletico Madrid per Davide Frattesi. Anche il futuro di Kristjan Asllani sembra essere tutt’altro che certo.

Tra le cessioni importanti, infine, potrebbe esserci anche quella di Yann Bisseck. Il tedesco è ricercato da tempo in Premier League e il suo addio potrebbe finanziare un nuovo colpo nel reparto arretrato. Occhio, però, anche alla situazione di Francesco Acerbi, non così sicuro di rimanere dopo l’addio di Simone Inzaghi.