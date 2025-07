BLITZ per Frattesi. Di Marzio: “Inter valuta lo SCAMBIO”

Terminati ufficialmente gli impegni sul campo, il focus dell’Inter nelle prossime settimane sarà totalmente sulla programmazione per il futuro e, soprattutto, sul calciomercato. Le parole di Lautaro Martinez dopo la gara con il Fluminense hanno lasciato presagire qualche cambiamento importante in rosa, anche in uscita.

Tra le cessioni potrebbe esserci anche quella di Davide Frattesi. Il nome del centrocampista, infatti, è finito nel taccuino dell’Atletico Madrid, che si sarebbe subito fatto avanti con una proposta ai nerazzurri, come riferito da Gianluca Di Marzio.

Gli spagnoli avrebbero avanzato l’ipotesi di uno scambio con Giuliano Simeone, ma respinta al mittente. Ora c’è da capire se ci sarà un nuovo assalto nelle prossime ore, con i nerazzurri, in primis, che dovranno valutare se aprire o meno alla cessione.