Lautaro BOOM, SFOGO in Diretta: “Chi non vuole stare all’Inter…”

Subito dopo il termine di Inter–Fluminense, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha utilizzato parole molto dirette ai microfoni di DAZN per richiamare tutto il mondo interista. Queste le sue parole forti e diretta:

“Fa male, abbiamo preso tanti colpi ma questo era un ultimo obiettivo con le poche energie rimaste. Io per primo ho messo tutto in ogni allenamento, mi dispiace tanto per il gruppo perché non voglio perdere. Voglio però dire che qua serve voglia, stiamo lottando per obiettivi importanti. Chi vuole restare con noi sta, chi non vuole stare deve andare via: il messaggio è chiaro. Noi siamo qua a fare di tutto ma ho visto cose che non mi sono piaciute, lo dico da capitano. Voglio lottare per obiettivi perché siamo in un club importante che abbiamo riportato in alto. Chi non vuole restare arrivederci, tutto in generale. Sono il responsabile del gruppo e vengo a parlare. Chiedo scusa ai tifosi ma abbiamo lasciato tutto in campo in questa stagione molto lunga. L’anno prossimo lotteremo, ora riposiamo perché è stato stancante e serve recuperare energie e poi inizieremo la preparazione con tutta la voglia di riportare l’Inter a lottare”.