Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Fluminense 0-2

Inter-Fluminense, ottavi di finale del Mondiale per Club, pone ufficialmente fine alla lunga e travagliata (soprattutto negli ultimi 2 mesi) stagione nerazzurra. La squadra di Chivu delude e incassa un 2-0 netto, al termine di una gara piena di difficoltà, tra caldo e soliti errori.

Come di consueto qui su Passione Inter proviamo ad analizzare gli spunti più importanti delle partite della squadra nerazzurra ed ecco elencate cinque cose che abbiamo imparato dalla sconfitta nerazzurra in Inter-Fluminense.

1) Come accaduto praticamente sempre al Mondiale per Club, l’Inter ha approcciato male la partita, favorendo un avversario furbo e spigoloso. Anche lo spartito della gara ha mostrato le solite difficoltà nerazzurre: ancora una volta troppe occasioni sbagliate, tutte nel finale. Un gol avrebbe potuto comunque raddrizzare una gara storta sotto quasi tutti i punti di vista.

2) Il gol preso a freddo, l’ennesimo della competizione, cambia completamente la partita, costringendo l’Inter a scontrarsi di nuovo contro un avversario che fa le barricate. Lo scenario peggiore per una squadra poco brillante in questo momento, nonostante i cambi a gara in corso aggiungano qualcosa. Non è un caso che la gara migliore sia stata contro un River Plate molto più aperto difensivamente.

3) Il clima a Charlotte era infernale (38 gradi!) e giocare la gara alle 15 del pomeriggio locali non ha di certo aiutato. Non il modo migliore per valorizzare lo spettacolo. La prestazione molto deludente può essere giustificata così facilmente, ma le grandissime difficoltà fisiche dei nerazzurri erano evidenti.

4) Barella è stato l’unico giocatore in campo, nei 22 verrebbe da dire, a mostrare una qualità superiore nel primo tempo. Nella ripresa, invece, ci ha provato Lautaro Martinez a suonare la carica, andando vicino al gol tre volte. La vera bomba, però, il capitano nerazzurro l’ha lanciata nel post-partita.

5) L’Inter ha assolutamente bisogno di riposo ed essere usciti dal Mondiale per Club permetterà ai nerazzurri di ricaricare da subito le pile in vista della nuova stagione. Proseguire nel torneo avrebbe complicato ancora di più la situazione, ma perdere l’occasione di vincere un trofeo (specie in quest’annata) non può mai essere piacevole.