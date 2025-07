Moglie di Calhanoglu ACCUSA: “Alcune persone non sono leali”

Il dibattito attorno al futuro di Hakan Calhanoglu si è acceso ulteriormente nelle ultime ore, specie dopo le parole di Lautaro Martinez al termine di Inter-Fluminense, alle quali hanno fatto eco le dichiarazioni di Beppe Marotta subito dopo.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato la moglie del centrocampista nerazzurro. Sinem Calhanoglu su Instagram ha pubblicato una story, con un messaggio forte in difesa del marito, che sembra replicare alle parole del capitano e del presidente.

Queste le sue parole:

“Alcune persone non vi sono leali. Sono fedeli alle loro esigenze per voi. Quando i loro bisogni cambiano, cambia anche la loro lealtà. Non rimpiangere di essere di buon cuore. Tutte le cose buone ritornano e si moltiplicano”.