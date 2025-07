BOCCIATURA pesante a Thuram: “Partita in linea con il 2025”

Contro la Fluminense, l’Inter è apparsa molto affaticata e priva di grandi idee. Il caldo di Charlotte non ha di certo aiutato molti giocatori nerazzurri, apparsi in grande difficoltà fisica. Su tutti, sicuramente, il rientrante Marcus Thuram.

L’attaccante nerazzurro ha giocato una gara altamente negativa, sbagliando quasi tutti i palloni giocati e non entrando mai in partita. La Gazzetta dello Sport lo ha bocciato in modo pesante, così come Tuttosport. Entrambi i quotidiani gli hanno rifilato un sonoro 4 in pagella.

La Rosea, in particolare, ha sottolineato come la sua prestazione insufficiente sia stata “in linea con un 2025 non positivo”, evidenziando il rendimento scadente degli ultimi mesi, dopo un avvio di stagione di alto livello.

Queste le pagelle dei due quotidiani e di Passione Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – “Non era in condizione di giocare, la prestazione è la conseguenza. Non una giocata utile, mai un appoggio, mai un allungo, in linea con un 2025 non positivo”.

TUTTOSPORT 4 – “Floppa alla grande: gli manca tutto e sembra scollegato col resto della squadra”.

PASSIONE INTER 4.5 – “Riceve un bel pallone da Barella ma è marcato stretto e non riesce a controllare ad inizio gara. Perde diversi palloni e dimostra di non essere ancora al top della forma dopo il recente infortunio”.