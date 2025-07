È il giorno di Bonny: TUTTE le cifre dell’arrivo all’Inter

Dopo settimane di trattative, Ange Yoan-Bonny sembra pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Come confermato ieri da Beppe Marotta, il giocatore dovrebbe essere oggi a Milano per le visite mediche di rito. Poi potrà diventare ufficialmente nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per Bonny sarebbe pronto un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro netti a stagione, più bonus. Al Parma, invece, dovrebbero andare 24 milioni di euro, più 2 di bonus, per un’operazione totale da 26 milioni di euro.

Con l’arrivo di Bonny e la quasi certa conferma di Pio Esposito, scrive la Rosea, il reparto d’attacco dell’Inter dovrebbe ora essere completo. Al massimo, potrebbe esserci un nuovo innesto con caratteristiche diverse, ma non dovrebbe essere un’operazione che si svilupperà nell’immediato.