Addio Calhanoglu: ecco perché ora INFASTIDISCE l’Inter

Lautaro Martinez si è espresso duramente al termine di Inter-Fluminense verso alcuni dei suoi compagni. Parole forti, riprese anche da Beppe Marotta che ha fatto riferimento esplicito alla situazione legata al futuro di Hakan Calhanoglu, da settimane nel mirino del Galatasaray.

Come riportato dal Corriere dello Sport, lo stallo è ancora totale, con il giocatore che non avrebbe chiesto la cessione, ma nemmeno fatto chiarezza sulla sua volontà. Ecco perché in casa nerazzurra starebbe cominciando a emergere un po’ di fastidio per il comportamento del turco.

Calhanoglu ha scelto la via del silenzio che, alla lunga, potrebbe favorire proprio il Galatasaray, al momento non intenzionato ad accontentare le richieste dell’Inter. Il club nerazzurro sarebbe disposto alla cessione, ma solo di fronte a un’offerta da 30-40 milioni di euro.

La speranza dei turchi è che la cifra possa abbassarsi con il passare del tempo, specie se da parte di Calhanoglu continuasse a esserci questo atteggiamento un po’ ambiguo in merito alle sue intenzioni.