L’Inter spende 30 milioni per il nuovo colpo in Serie A

Conclusosi in modo amaro il Mondiale per Club, le prossime settimane dell’Inter saranno tutte focalizzate sui prossimi colpi di calciomercato. Per Bonny, manca ormai solo la firma, ma i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per rinforzare anche altri reparti.

In difesa, l’obiettivo numero uno è Giovanni Leoni del Parma, per il quale c’è da battere la concorrenza del Milan e della Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe pronta a farsi avanti con un’offerta da 30 milioni di euro.

Sarebbe questo il budget ancora disponibile per il talento classe 2006, messosi in mostra nell’ultima Serie A. La cifra, però, non sarebbe ancora sufficiente per convincere il Parma alla cessione. Gli emiliani vorrebbero tenere il giocatore per un’altra stagione, monetizzando ancora di più la prossima estate.