Quanto ha incassato l’Inter in TOTALE al Mondiale per Club

L’Inter esce dal Mondiale per Club per mano del Fluminense che vince 0-2 la sfida diretta degli ottavi di finale e si prende quindi il pass per i quarti dove incontrerà la vincente di Manchester City-Al Hilal (la formazione di Simone Inzaghi). I nerazzurri di Cristian Chivu invece tornano in Italia dopo questo ko.

Nonostante le sole quattro partite giocate, l’Inter ha comunque portato a casa un gran bel bottino dai soli premi di partecipazione e dei risultati raccolti in questo Mondiale per Club, premi che la FIFA ha fissato su standard molto alti. I nerazzurri hanno infatti potuto incassare più di 30 milioni di euro in queste settimane negli USA, di seguito il dettaglio: