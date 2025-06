L’annuncio in DIRETTA di Marotta su Bonny e Leoni all’Inter

Il presidente Beppe Marotta, pochi minuti prima dell’inizio di Inter–Fluminense è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dove ha commentato l’andamento della squadra in questo Mondiale per Club e anche le ultime notizie di mercato. Queste le parole del numero uno nerazzurro:

SCELTA CHIVU – “Questa partita è molto importante perché è una partita secca. Ci teniamo molto a proseguire questa esperienza molto bella e difendere la storia del nostro club. Chivu per noi non è una novità. La nostra scelta è stata molto ponderata, anche se si legge di confusione nella decisione, ma siamo stati lineari, decisi e coraggiosi. Non si poteva fare scelta migliore”.

BONNY – “Con Bonny siamo ai dettagli e mi auspico che si possa concludere nella giornata americana di oggi e che Bonny possa essere velocemente a Milano per le visite mediche. Qui al Mondiale? Deve valutare Chivu con la società, ma non credo. Vedremo dopo la partita di oggi”.

LEONI– “Leoni è un profilo interessantissimo. Siamo davanti a un talento nel suo ruolo. Non nascondo che sia nel nostro taccuino e di tanti club importanti. Però non c’è nessun contatto con loro per una negoziazione completa”.