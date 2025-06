Inter-Fluminense, formazioni UFFICIALI: la scelta in attacco

Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte, per Inter-Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. I nerazzurri cercano la qualificazione ai quarti, con la prospettiva di incontrare una tra Manchester City e Al-Hilal. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma lunedì 30 giugno alle 21.00 (ore italiane).

Chivu conferma il classico 3-5-2 visto contro il River Plate e inserisce, al fianco di Lautaro Martinez, il rientrante Thuram, con la Thu-La per la prima volta di nuovo titolare dalla finale di Champions League. Spazio in difesa anche a De Vrij al centro.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Fluminense, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi tramite la cronaca live.