Pericolo Inter-Fluminense: 7 DIFFIDATI a rischio squalifica

Mancano ormai sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Fluminense, ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Chivu è pronta a scendere in campo al Bank of America Stadium di Charlotte per centrare la qualificazione, ma dovrà fare attenzione anche alle squalifiche.

Dopo la fase a gironi, infatti, l’allarme cartellini si è fatto molto pressante. Ci sono 7 giocatori che in caso di ammonizione saranno costretti a saltare l’eventuale quarto di finale. si tratta di Barella, Asllani, Lautaro Martinez, Bastoni, Carlo Augusto, Dumfries e Sebastiano Esposito

Come specificato nel regolamento, al Mondiale per Club basta una sola ammonizione per entrare in diffida. Le sanzioni disciplinari ricevute nella prima parte del torneo saranno azzerate solo dopo i quarti di finale.