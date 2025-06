Nico Paz all’Inter: l’ANNUNCIO definitivo di Di Marzio

Nico Paz è da mesi il grande sogno di mercato dell’Inter. Il trequartista aggiungerebbe caratteristiche inedite nella rosa nerazzurra, specie ora che Chivu sembra intenzionato a puntare anche su un giocatore con quelle qualità specifiche. La trattativa con il Como, però, non è mai decollata, per via anche dell’ombra del Real Madrid.

Alla fine, il futuro di Nico Paz per la prossima stagione sembra essere stato deciso in modo definitivo. Come annunciato da Gianluca Di Marzio, il fantasista resterà al Como per un altro anno, con il Real Madrid che potrà comunque ricomprarlo in futuro.

Infatti, come sottolineato sempre dall’esperto di mercato, il club spagnolo potrà esercitare una clausola di recompra nel giugno del 2026 da 9 milioni di euro.