ESCLUSIVA – L’allarme dallo stadio di Inter-Fluminense: “Poco pubblico”

Grazie al membro della nostra community Fabio, in diretta prepartita per Inter-Fluminense abbiamo potuto raccontare in esclusiva la testimonianza relativa alle condizioni che ci sono a Charlotte. Il clima sia a livello di temperatura che di spettatori in tribuna non è certamente dei migliori come racconta lui stesso:

“Clima simpatico ma c’è un caldo infernale. Ho visto qualche tifoso italiano, ben pochi americani. Con queste temperature è difficile muoversi. Con le maglie nere è una roba pensate. I biglietti costavano poco però c’è poco pubblico, la gente lavora perché a Charlotte è lunedì pomeriggio”.