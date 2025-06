Chivu lancia l’ALLARME caldo: “Ci sarà affanno”

Pochi minuti prima dell’inizio della partita tra Inter e Fluminense valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN. L’allenatore rumeno ha accolto con favore il rientro di Thuram e ha spiegato cosa servirà oggi per fare bene. Queste le sue dichiarazioni:

“Thuram? Deve dare il massimo, è un giocatore importante e di esperienza. Sono contento di averlo conosciuto e partirà dall’inizio. I ragazzi devono essere forti dal punto di vista mentale, ci sarà affanno e le gambe magari non gireranno e la mente si appannerà. Io subivo questo quando giocavo con questo caldo ma serve sempre dare qualcosa in più. Fluminense? Sono una squadra forte, l’abbiamo analizzata ma conta come ci caliamo noi nella partita, serve capire i momenti e aggiustare cosa serve”.