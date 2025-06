Marotta NETTO su Calhanoglu e sul suo futuro all’Inter

Pochi minuti prima della partita contro il Fluminense il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato un commento ai microfoni di DAZN. Questo il suo pensiero relativo al Mondiale per Club e al mercato.

“Siamo orgogliosi di essere qua. è un vanto per il nostro club. Siamo un contesto climatico difficile, contro un avversario ostico e su un terreno di gioco che lascia delle perplessità. Dobbiamo superare queste difficoltà e fare in modo di essere protagonisti sia oggi che domani. Bonny? Siamo ai dettagli, auspico che si possa chiudere nella giornata americana e auspico possa essere già domani a Milano. Ritengo difficile che possa venire qui negli USA anche se passassimo il turno ma lo deciderà l’allenatore. Leoni piace a me ma anche a tanti altri addetti ai lavori. Sono lusingato che un giocatore così giovane possa essere accostato a grandi club, avrà un futuro roseo e gli auguro il meglio”.

Il numero uno dell’Inter ha poi parlato di un altro caso mercato, ovvero quello relativo ad Hakan Calhanoglu che è richiesto dal Galatasaray. Queste le sue dichiarazioni: “Non registriamo nessuna notizia. Sta facendo le vacanze, il calcio è fatto di imprevedibilità e ciò che non succede oggi può succedere domani. Noi riteniamo che non ci siano elementi per pensare a Calhanoglu lontano da Milano l’anno prossimo”.