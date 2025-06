Assenza UFFICIALE: Chivu perde un altro giocatore

Le regole del Mondiale per Club sui cartellini sono molto stringenti perché basta ricevere due ammonizioni per essere squalificati per un turno. Dopo il primo cartellino giallo si finisce infatti nella lista dei diffidati e ci sono parecchi interisti a rischio squalifica: uno di questi era Asllani.

Il regista albanese dopo pochi minuti nel match contro il Fluminense ha ricevuto il suo secondo cartellino giallo nel torneo e dovrà quindi saltare la prossima partita in questa competizione. Nel caso in cui l’Inter di Chivu dovesse superare il turno sarà quindi assente per il match dei quarti di finale.