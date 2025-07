Come cambia il mercato dell’Inter dopo il Mondiale per Club

Terminato il Mondiale per Club, l’Inter ora deve subito pensare al futuro. La prossima stagione inizierà fare qualche settimana, ma la rosa richiede interventi immediati, in modo da garantire a Chivu di poter lavorare subito al meglio in ritiro.

Il torneo degli Stati Uniti ha dato indicazioni importanti anche in chiave mercato, mostrando in modo abbastanza evidente di cosa c’è bisogno per tornare subito a competere ai massimi livelli. Indicazioni che in parte coincidono con quanto già pensato prima della competizione, ma non mancano alcune novità.

Tra quest’ultime rientra sicuramente la situazione legata a Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 sembrava destinato al prestito, ma dopo il Mondiale per Club la sua posizione all’Inter sembra essere molto più salda. Il giocatore ha convinto Chivu e il club, tanto che la pista Hojlund sembra essere ormai tramontata.

Con l’arrivo di Bonny, pertanto, il reparto offensivo dell’Inter potrebbe essere al completo per il momento. Tuttavia, rimane sempre l’idea di provare a inserire un altro giocatore con caratteristiche diverse. In sostanza, un trequartista. Tuttavia, si tratta di un’operazione che non dovrebbe essere conclusa in tempi brevi.

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda il centrocampo. Il caso Calhanoglu sta tenendo banco da diverso tempo, ma il turco non sembra essere l’unico nome sul mercato. Asllani ha giocato tutte le gare da titolari, ma le sue prestazioni hanno continuato a non convincere del tutto. Per l’albanese e per l’Inter potrebbe essere arrivato il momento di cambiare.

Con queste due uscite, la dirigenza interista sarebbe costretta a un doppio investimento sul mercato. I nomi sul taccuino ci sono già: Rovella, Bernabé e il sogno Ederson. Inoltre, c’è da monitorare anche la situazione Frattesi: l’Atletico Madrid si è fatto sotto nelle ultime ore.

Infine, in difesa è da valutare la permanenza di Acerbi, scudiero di Inzaghi che potrebbe non essere più certo del posto in rosa. Il sogno dell’Inter è Leoni del Parma, ma l’investimento necessario potrebbe anche richiedere una cessione: Bisseck è il principale indiziato.

Le novità nella retroguardia potrebbero non essere finite: La Gazzetta dello Sport, infatti, apre all’ipotesi di un doppio investimento in difesa, viste le difficoltà del reparto arretrato nel corso del Mondiale per Club. Di certo, il mercato dell’Inter ha ancora molto da dire.