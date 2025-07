TUTTE le informazioni sul ritiro dell’Inter: c’è già la data

Terminati ufficialmente gli impegni di campo, l’Inter andrà in vacanza per qualche settimana, prima di ripartire per la stagione 2025/2026. Una programmazione non semplice, dal momento che mai prima d’ora i nerazzurri avevano concluso un’annata così tardi (a esclusione del 2020, anno del lockdown per il Covid).

Il ritiro per la nuova stagione, allora, diventa subito un tema, con l’Inter che esordirà ufficialmente in Serie A il 25 agosto, contro il Torino. Secondo La Gazzetta dello Sport, la data per il raduno della rosa di Chivu dovrebbe aggirarsi intorno al 20 luglio.

Tuttavia, non tutta la squadra si metterà subito al lavoro. Infatti, come scrive sempre la Rosea, sarebbero previsti due blocchi: prima i arriveranno i nuovi acquisti e chi ha lasciato prima il gruppo negli Stati Uniti, solo successivamente i giocatori che hanno partecipato agli ottavi di finale, contro la Fluminense.