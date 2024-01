ADDIO Sanchez: l’Inter ha già scelto il SOSTITUTO

Il mercato di gennaio non dovrebbe riservare ancora molte sorprese in casa Inter, con la dirigenza non intenzionata a intervenire ulteriormente per modificare la rosa. Tuttavia, a costringere i nerazzurri a una nuova operazione in entrata potrebbe essere l’addio anticipato di Alexis Sanchez.

Il cileno, infatti, potrebbe decidere di lasciare l’Inter già a gennaio, visto lo scarso utilizzo fin qui. Come riporta Tuttosport, un suo eventuale addio, allora, costringerebbe l’Inter a rivedere i propri piani, anche se la soluzione sembra già essere pronta.

La dirigenza, infatti, punterebbe sul ritorno ad Appiano Gentile di Valentin Carboni, la cui esperienza al Monza sta convincendo il mondo interista. L’operazione non dovrebbe essere troppo complicata in virtù degli ottimi rapporti con Galliani e del possibile arrivo in Brianza di Radonjic.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Sanchez non sarebbe del tutto imprevedibile, ma è chiaro che, allo stato attuale, costringerebbe l’Inter a ripensare i propri piani: difficile un ritorno sul mercato a pochi giorni dalla chiusura dello stesso. Carboni, pertanto, rappresenterebbe la soluzione più logica, sebbene il classe 2005, abbia mostrato contro i nerazzurri ancora tanti margini di crescita.