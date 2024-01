Inzaghi, OCCHIO all’Arabia: pronto il PIANO “anti-caldo”

Giornata di riposo in casa Inter dopo il successo sul Monza, ma già domani i nerazzurri torneranno in campo ad Appiano Gentile, prima di partire per Riad in vista della Supercoppa Italiana. Un viaggio da non sottovalutare per Inzaghi, non solo perché c’è il primo trofeo stagionale in ballo, ma anche per le condizioni climatiche che i nerazzurri dovranno affrontare in Arabia Saudita.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico avrebbe già preparato un piano per combattere le differenze di temperatura di circa 20 gradi. Lo sbalzo termico e il caldo improvviso, infatti, rischiano di metterà a repentaglio l’integrità dei muscoli dei giocatori.

Uno scenario che il tecnico e il suo staff hanno studiato nei minimi dettagli, con esercitazioni specifiche volte ad adattare gradualmente la muscolatura dei giocatori alle nuove condizioni climatiche. Inoltre, bisognerà prestare attenzione anche ai diversi momenti della giornata: meglio evitare la mattina, momento più caldo, per esercitazioni più faticose, preferendo, invece, le temperature più miti della sera.

L’opinione di Passione Inter

Vincere la Supercoppa darebbe sicuramente uno sprint positivo alla stagione dell’Inter, ma è chiaro come questo impegno, in un territorio così diverso, nel bel mezzo del campionato, presenta molte incognite e va affrontato con la giusta attenzione. Anche perché, come ricordato da Inzaghi sabato sera, per arrivare al trofeo quest’anno ci sarà bisogno di due vittorie.