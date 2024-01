Rinnovo Zielinski, tempo SCADUTO: pronta la FIRMA con l’Inter

Il rinnovo di Piotr Zielinski ha agitato parecchio l’ambiente Napoli negli ultimi mesi, ma ormai l’esito sembra essere certo: il centrocampista polacco non rinnoverà il suo contratto con i partenopei e tra qualche settimana sarà libero di firmare con un’altra squadra.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il tempo per arrivare a un prolungamento con i partenopei sia ormai scaduto. Su di lui sembra esserci l’Inter, che avrebbe l’intesa con lo stesso Zielinski. Una beffa per il mondo Napoli, dopo che il giocatore aveva anche rinunciato al trasferimento in Arabia Saudita la scorsa estate.

L’opinione di Passione Inter

Sebbene Marotta abbia smentito qualsiasi tipo d’accordo, lo stesso amministratore delegato nerazzurro ha ammesso l‘attenzione dei nerazzurri per un profilo in scadenza di contratto come quello di Zielinski. E con il rinnovo con il Napoli ormai lontano, la strada per i nerazzurri sembra essere spianata.