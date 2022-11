L’agente di Alcaraz apre a Milan e Inter: “Club importanti, li stiamo aspettando”

Le parole dell'agente del centrocampista argentino

Pietro Magnani

Sebastian Lopez, agente di Carlos Alcaraz, obbiettivo concreto per il centrocampo dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, parlando proprio dell'interesse nerazzurro per il suo assistito. Lopez non ha nascosto che ci sia qualcosa in ballo, anzi, ma non ha nemmeno escluso completamente il Milan dalla corsa al centrocampista. Queste le sue parole:

"La scorsa estate ho parlato sia con l'Inter che con il Milan. Mi hanno rivelato che stavano monitorando Carlos. I nerazzurri però non si sono fermati agli apprezzamenti e hanno continuato a seguirlo, come nel recente viaggio di Baccin in Sud America. Tutti i club con cui abbiamo parlato sono importanti, ovviamente Inter e Milan sono MOLTO importanti. Sono opzioni gradite, stiamo aspettando di capire cosa succederà".

"Nessuno discute l'importanza del Milan, ma l'Inter è particolarmente interessata, forse anche per il passato con Milito e Lautaro. Per Alcaraz il loro interesse vuol dire molto, ma adesso è in vacanza, ha bisogno di riposarsi. Il suo valore? Il cartellino costa sui 15 milioni di euro, ma con una clausola sulla futura rivendita il Racing potrebbe anche accettare una cifra minore".

Lopez ha poi proseguito: "L'Inter può giocarsi anche la carta Colidio. Non lo conosco bene, ma tutti sono sicuri in Argentina che il Racing lo voglia, dopo la bella stagione giocata con il Tigre. Vedremo che succede, ma il Racing sta cercando proprio un attaccante del genere..."