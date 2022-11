Dalla Turchia – Inter e Napoli si sfidano per un giovane talento del Fenerbahce

Pare che nerazzurri e partenopei siano rimasti stregati da Ferdi Kadioğlu, centrocampista olandese naturalizzato turco. Il giovane classe 1999 in questa stagione si è mostrato un profilo interessante e soprattutto duttile, giocando sia da centrocampista di fascia che da terzino, su entrambe le corsie. L'operazione però non sembra facile, almeno per l'Inter, visto che il club turco punta a monetizzare una cifra record per la Süper Lig, almeno 25 milioni di euro.