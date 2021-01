TMW – Agoumé incanta, l’Inter lo blinda: si tratta il rinnovo. Bayern avvisato

Lucien Agoumé è riuscito a conquistare una maglia da titolare nel centrocampo dello Spezia, il francese classe 2002 nelle ultime partite è riuscito a mostrare tutte le sue qualità e l’Inter continua ad osservare con attenzione la sua crescita.

Come riportato da Tuttomercatoweb, la dirigenza nerazzurra è a lavoro per prolungare il contratto in scadenza nel 2022 e blindarlo sul mercato.

Ci sono stati contatti in questi giorni con il suo entourage, l’Inter non vuole correre rischi e vuole respingere gli assalti dall’estero. Su tutti quello del Bayern Monaco. Nei prossimi giorni è attesa un’accelerata decisiva.

