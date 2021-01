Bellinazzo: “Bc Partners-Inter? Progetto di un consorzio finanziario con altri fondi”

Emergono nuovi dettagli sulla trattativa in ballo tra Suning e Bc Partners per rilevare l’Inter. In attesa di conoscere l’ammontare del pacchetto azionario che verrà acquisito, il fondo inglese è deciso ad entrare nel club nerazzurro ma non da solo.

Come infatti riportato da Marco Bellinazzo, esperto e giornalista de Il Sole 24 Ore, l’obiettivo è quello di entrare nell’Inter con un consorzio finanziario, alleandosi con altri fondi interessati ad acquisire l’Inter.

Ecco il tweet:

